Von Weinen gestört, da griff 45-Jähriger zu Hammer

Zum Hammer gegriffen hat ein 45 Jahre alter Mann am Freitagabend im Wiener Bezirk Favoriten. Auslöser war das Weinen einer Frau in einem nahe gelegenen Park, das den Verdächtigen störte ...
Gegen 22.30 Uhr hatte ein Paar in einem Park zu streiten begonnen, eine 22-Jährige begann im Zuge der Auseinandersetzung zu weinen. Davon fühlte sich ein Anrainer – ein 45-jähriger Türke – aber massiv gestört. Er holte einen Hammer, ging damit zum Fenster und drohte der jungen Frau und ihrem zwei Jahre jüngeren Freund.
Mit Hammer im Park aufgetaucht
Damit nicht genug verließ er kurz darauf die Wohnung und ging, wüst schimpfend, mit erhobenem Hammer auf die beiden zu. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Der mutmaßliche Täter hatte 1,28 Promille.
Bei der Vernehmung stritt er ab, der Besitzer des Hammers zu sein. Gefragt nach dem Grund für seinen Ausraster gab er an, dass er angenommen habe, „der 20-Jährige habe seine Freundin geschlagen“, erklärte Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Verdächtige erhielt eine Anzeige auf freiem Fuß.
