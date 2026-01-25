Von Weinen gestört, da griff 45-Jähriger zu Hammer

Gegen 22.30 Uhr hatte ein Paar in einem Park zu streiten begonnen, eine 22-Jährige begann im Zuge der Auseinandersetzung zu weinen. Davon fühlte sich ein Anrainer – ein 45-jähriger Türke – aber massiv gestört. Er holte einen Hammer, ging damit zum Fenster und drohte der jungen Frau und ihrem zwei Jahre jüngeren Freund.