Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Potenzial früh erkannt

Einstiger „Bild“-Chefreporter war Berater-Pionier

Fußball International
25.01.2026 12:30
Trinity Rodman, Stürmerin von Washington Spirit, ist nun mit einem Jahresgehalt von rund 1,7 ...
Trinity Rodman, Stürmerin von Washington Spirit, ist nun mit einem Jahresgehalt von rund 1,7 Millionen Euro die bestbezahlte Fußballerin der Welt.(Bild: AP/Justine Willard)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Trinity Rodman (23), Stürmerin von Washington Spirit, erhält bis 2028 jährlich über 1,7 Millionen Euro Gehalt. Damit ist die Tochter der amerikanischen Basketball-Legende Dennis Rodman bestbezahlte Fußballerin der Welt. Felix Seidel, einstiger Chef-Reporter der „Bild“ in München, arbeitet schon seit vielen Jahren als Spielerinnenberater. Carina Wenninger über den Pionier und die Entwicklung des Sports.

0 Kommentare

Österreichs frühere Teamkapitänin Carina Wenninger (133 Länderspiele), die 15 Jahre bei Bayern München unter Vertrag stand und nun bei Austria Wien spielt, sagt zum Rekordvertrag von Trinity Rodman: „Das zeigt, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat. Ich freue mich für die aktuelle Generation. Auch wenn bei uns die Zahlen niedriger waren als heute, hatte auch ich finanziell gute Jahre, in denen ich viel auf die Seite legen konnte.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
229.436 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
191.622 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
130.277 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Potenzial früh erkannt
Einstiger „Bild“-Chefreporter war Berater-Pionier
Jawort in Salzburg
Julian Nagelsmann heiratete heimlich in Österreich
Premier League
Arsenal gegen Manchester United ab 17.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Freiburg gegen Köln ab 17.30 Uhr LIVE
Premier League
Crystal Palace gegen Chelsea ab 15 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf