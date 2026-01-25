Einstiger „Bild“-Chefreporter war Berater-Pionier

Trinity Rodman (23), Stürmerin von Washington Spirit, erhält bis 2028 jährlich über 1,7 Millionen Euro Gehalt. Damit ist die Tochter der amerikanischen Basketball-Legende Dennis Rodman bestbezahlte Fußballerin der Welt. Felix Seidel, einstiger Chef-Reporter der „Bild“ in München, arbeitet schon seit vielen Jahren als Spielerinnenberater. Carina Wenninger über den Pionier und die Entwicklung des Sports.
Österreichs frühere Teamkapitänin Carina Wenninger (133 Länderspiele), die 15 Jahre bei Bayern München unter Vertrag stand und nun bei Austria Wien spielt, sagt zum Rekordvertrag von Trinity Rodman: „Das zeigt, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat. Ich freue mich für die aktuelle Generation. Auch wenn bei uns die Zahlen niedriger waren als heute, hatte auch ich finanziell gute Jahre, in denen ich viel auf die Seite legen konnte.“
