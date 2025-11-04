Dreimal so große Krapfen verzaubern den Gaumen

Wie lange es die Mehlspeise dort bereits gibt, das weiß man gar nicht so genau. Fakt ist: Als Pirchmosers Schwiegervater Helmut Auer das Lokal im Jahr 1989 übernahm, gab es das Rezept bereits. Das Lokal selbst entwickelte sich von einem ehemaligen „Einkehrwirtshaus“, wie es sie früher bei jeder Kirche gab, über die Jahre hinweg zu einem beliebten Hotel und Gasthaus.