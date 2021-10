Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster & Spicy Latte

Zubereitung: Das Mehl mit Milch, Vanillezucker und einer Prise Salz zu einem glatten Teig rühren. Die Eier trennen und die Dotter nach und nach in die Mehl-Masse rühren. Das Eiweiß mit dem Zucker zu einem Schnee schlagen und unter den Teig heben. Etwas Butter in eine beschichtete Pfanne geben und etwas vom Teig hineingießen. Nur so viel eingießen, dass man es gut wenden kann. Dann mit den getrockneten Cranberries bestreuen. Am Boden goldbraun braten und danach wenden. Anschließend in Stücke zupfen. Den Schmarren auf ein kleines Blech geben und beiseitestellen. 1 EL Zucker in die Pfanne geben und karamellisieren. Ist der Zucker geschmolzen, den Schmarren wieder zurück in die Pfanne geben, einmal durchschwenken und anrichten.