SPÖ sieht ein langes „systematisches Versagen“

Bis zu 73 Wochen Wartezeit

Seit mehreren Jahren fragt die SPÖ bei der zuständigen Landesrätin nach den aktuellen OP-Wartezeiten. „Was 2022 begann, hat sich 2023 verschärft und ist 2024 zu einer handfesten Krise geworden“, so Engleitner-Neu. Am Beispiel einer Knieoperation sieht man, wie sich die Zahlen in den vergangenen Jahren ins Negative entwickelt haben. Waren es im Jahr 2022 noch vier bis 44 Wochen Wartezeit, waren es im vergangenen Jahr bereits 14 bis 73 Wochen. Auch bei Hüft-Prothesen oder bei HNO-Eingriffen entwickelten sich die Zahlen in dieselbe Richtung.