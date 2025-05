Kristen Stewart: Neues Tattoo ist nicht jugendfrei

Für Swifties war es sofort ganz klar: Stewarts Tätowierung bezieht sich auf Taylor Swifts Song „Guilty as Sin“ von ihrem letztjährigen Album „The Tortured Poets Department“. In diesem singt sie, in Anspielung auf ihre kurze Affäre mit dem „The 1975“-Musiker Matty Healy: „Was wäre, wenn er nur in meinem Kopf ,Meins‘ auf meinem Oberschenkel geschrieben hat?“