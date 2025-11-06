CL-Sensation – jetzt träumt Underdog vom Aufstieg

Historisch! Mit dem sensationellen 1:0-Erfolg gegen Villarreal feierte der FC Pafos den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte. Jetzt träumen die Zyprioten sogar vom Aufstieg.
Riesenüberraschung am Mittwochabend in der „Königsklasse“: Dank des Treffers von Derrick Luckassen setzte sich Pafos gegen Villarreal. Mit nun fünf Punkten liegt man als 20. sogar auf Play-off-Kurs.
„Glaube an deine Träume“
Beim Underdog kannte die Jubelstimmung keine Grenzen. „Glaube an deine Träume“, schrieb der Brasiliens Ex-Nationalspieler und heutige Pafos-Star David Luiz nach der Sensation via Instagram.
Die weiteren Gegner in der Ligaphase der „Königsklasse“ lauten Monaco, Juventus, Chelsea und Slavia Prag. Dass man Pafos nicht unterschätzen darf, hat der Klub aus dem Westen Zyperns am Mittwochabend eindrucksvoll bewiesen.
