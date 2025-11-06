Mit Scan-Autos auf der Jagd nach Falschparkern

Während der Testphase soll der Fokus vor allem auf Falschparker in Einmündungen, Feuerwehrzufahrten und im absoluten Halteverbot gelegt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Laut einem Bericht des Senders SWR soll das Scan-Auto in einer Stunde bis zu 1000 Fahrzeuge kontrollieren können. Zu Fuß seien es in der gleichen Zeit nur etwa 50 Fahrzeuge, wird Staatssekretärin Elke Zimmer (Grüne) vom baden-württembergischen Verkehrsministerium zitiert.