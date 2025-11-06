Anti-Folter-Komitee attestiert uns Personalmangel

Keine Beschwerden und keine Hinweise auf Misshandlungen

Die Delegation habe keine Beschwerden erhalten und keine Hinweise auf Misshandlungen von Bewohnern durch das Personal in den besuchten Einrichtungen erhalten, heißt es in einer Aussendung des Europarates. Viele Bewohner hätten sich sehr positiv über das Personal geäußert, und die Atmosphäre in den besuchten Heimen habe entspannt und einladend gewirkt, mit guten oder sogar sehr guten Lebensbedingungen. Auch der individuelle Ansatz hinsichtlich der Pflegebedürfnisse, der therapeutischen Maßnahmen sowie Beschäftigungs- und Freizeitaktivitäten wird positiv bewertet.