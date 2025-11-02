Zentraler Mosaikstein für neue Klinik Favoriten

Das neue Gebäude soll wiederum am Ende die Forschung und Verwaltung beherbergen. Gerade der konstante Wechsel – und die Interimslösungen bis zur Fertigstellung – machen es aber auch nachgerade unmöglich, das Projekt zu stoppen. Der Wigev unterstreicht trotz des Sparzwangs in der Stadt, dass am kompletten Umbau der Klinik nicht gerüttelt werde. Projektleiter Michael Lischent sieht durch den nunmehrigen Neubau im Gegenteil bestätigt, „dass wir auf einem sehr guten Weg sind und alles nach Plan läuft.“