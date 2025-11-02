Diese Habsburger verloren auch ihren royalen Titel

Die ehemalige kaiserliche Hoheit schnitt nun in Kaisermühlen Wurst auf

Aus Erzherzog Leopold von Österreich wurde Herr Leopold mit dem Fantasienachnamen „Wölfling“. Luise wurde vom sächsischen Königshaus verstoßen, in Anwesenheit geschieden und man ließ Kaiser Franz Joseph wissen, dass Luise gerne wieder ihren Mädchennamen Habsburg annehmen könne. Eine Rückkehr der geschiedenen Skandalnudel in das Haus Habsburg wollte der Kaiser auf keinen Fall. Um zu verhindern, dass Luise ihren Mädchentitel „Erzherzogin von Österreich“ wieder annahm, schloss er sie offiziell aus dem Kaiserhaus aus. Als Juristen des Kaiserhauses darauf hinwiesen, dass Luise nun gar keinen Namen mehr hatte, gewährte ihr der Kaiser zumindest einen Gnadentitel. Luise durfte sich Gräfin von Montignoso nennen.