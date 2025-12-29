Nebelsuppe im Tal sorgt für Boom auf Skipisten

Während in Kärntens Tälern eine gewaltige Nebelsuppe hängt, herrscht auf den Bergen Sonnenschein und herrlichstes Pistenwetter. Und um der Tristesse im Tal zu entfliehen, entschlossen sich Tausende Ski- und Bergfans am Wochenende für einen Ausflug in luftige Höhen. „Bei uns waren am Sonntag alle Parkplätze um 11 Uhr voll und mussten gesperrt werden“, sagt Josef Bogensperger von den Bergbahnen am Katschberg. Auch andere große Skigebiete würden sich ob des großen Ansturms zufrieden zeigen, betont der Bergbahnen-Branchensprecher in der Kärntner Wirtschaftskammer. „Die Pisten waren zwar gut gefüllt, aber zum Fahren ist es problemlos gegangen.“