Feuerwehreinsatz in Schrebergartensiedlung

Ein Kaminbrand sorgte am Sonntagvormittag in der Schrebergartensiedlung Muraunberg für einen Feuerwehreinsatz. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen
Sirenenalarm am Sonntagvormittag in der St.Veiter Ortschaft Hörzendorf-Projern: Gegen 9.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kaminbrand in der Schrebergartensiedlung Muraunberg alarmiert. Umgehend rückten ein Kleinlöschfahrzeug (KLFA) sowie ein Tanklöschfahrzeug (TLFA) mit insgesamt zehn Mann zum Einsatzort aus.
Schnelles Eingreifen verhinderte Schlimmeres
Vor Ort konnte die Brandursache rasch lokalisiert werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert. „10 Mann rückten zur Brandbekämpfung aus. Brandursache konnte rasch lokalisiert und ein Ausweiten des Brandes verhindert werden“, heißt es seitens der FF Hörzendorf-Projern.
Nach Abschluss der Löscharbeiten und einer Kontrolle des betroffenen Kamins konnte der Einsatz nach kurzer Zeit beendet werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.
