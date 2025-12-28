Vorteilswelt
Kaminbrand

Feuerwehreinsatz in Schrebergartensiedlung

Kärnten
28.12.2025 21:07
Zehn Mann standen am Sonntag wegen eines Kaminbrandes im Einsatz.
Zehn Mann standen am Sonntag wegen eines Kaminbrandes im Einsatz.(Bild: FF Hörzendorf Projern)

Ein Kaminbrand sorgte am Sonntagvormittag in der Schrebergartensiedlung Muraunberg für einen Feuerwehreinsatz. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen

Sirenenalarm am Sonntagvormittag in der St.Veiter Ortschaft Hörzendorf-Projern: Gegen 9.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kaminbrand in der Schrebergartensiedlung Muraunberg alarmiert. Umgehend rückten ein Kleinlöschfahrzeug (KLFA) sowie ein Tanklöschfahrzeug (TLFA) mit insgesamt zehn Mann zum Einsatzort aus.

Schnelles Eingreifen verhinderte Schlimmeres
Vor Ort konnte die Brandursache rasch lokalisiert werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert. „10 Mann rückten zur Brandbekämpfung aus. Brandursache konnte rasch lokalisiert und ein Ausweiten des Brandes verhindert werden“, heißt es seitens der FF Hörzendorf-Projern.

Nach Abschluss der Löscharbeiten und einer Kontrolle des betroffenen Kamins konnte der Einsatz nach kurzer Zeit beendet werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Kärnten

Kaminbrand
Feuerwehreinsatz in Schrebergartensiedlung
