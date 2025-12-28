Feuerwehreinsatz in Schrebergartensiedlung

Schnelles Eingreifen verhinderte Schlimmeres

Vor Ort konnte die Brandursache rasch lokalisiert werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert. „10 Mann rückten zur Brandbekämpfung aus. Brandursache konnte rasch lokalisiert und ein Ausweiten des Brandes verhindert werden“, heißt es seitens der FF Hörzendorf-Projern.