Spatenstich für Klinik Gols könnte 2028 erfolgen

Der Architektenwettbewerb ist entschieden, jetzt geht es in die Planungs-phase, die voraussichtlich zwei Jahre dauern wird. Mit weiterem Widerstand wird gerechnet, doch das Land bereitet sich darauf vor.
Als „vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“ für die Gemeinde Gols und alle Befürworter des geplanten Standorts bezeichnete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den nun abgeschlossenen Architekturwettbewerb für das neue Gebäude. Als Sieger ist die Grazer Bietergemeinschaft Ederer, Haghirian Architekten ZT-GmbH und Wendl ZT GmbH hervorgegangen. Ederer und Haghirian entwarfen bereits das Krankenhaus Oberwart.
Natur und Landschaft im Fokus
Man habe damit einem der kleineren bzw. mittleren Entwürfe den Vorzug gegeben, erklärten die Projektleiter Christian Hofstädter und Josef Strohmaier. Natur und Landschaft sollen künftig eine wichtige Rolle spielen. Das Haus wird Gründächer haben und in zurückhaltenden Naturfarben erstrahlen, um besser in die Umgebung zu passen. Die Höhe des dreigeschossigen Baus wird höchstens 20 Meter betragen. Bei der Bauweise wird auf Nachhaltigkeit und bei den Energiequellen auf Geothermie sowie Photovoltaik gesetzt.
Der Standort im Bezirkszentrum sicher, dass eine moderne Gesundheitsversorgung für alle Gemeinden rasch erreichbar ist.
Bürgermeister Kilian Brandstätter
„Heilsame Umgebung“
Sämtliche Patientenzimmer werden zur Landschaft hin ausgerichtet. Ein Grüngürtel ist ebenso vorgesehen. Man habe großen Wert darauf gelegt, das Landschaftsbild für die Allgemeinheit zu erhalten und das Gebäude darin einzubinden, sagte Architekt Franz Ederer. Mit dem Naturraum rund um die Klinik gebe es eine „heilsame Umgebung“ für die Patienten.
Auch die Versiegelung sei auf ein Minimum reduziert worden. Über die Umsetzung wird ein Gestaltungsbeirat unter dem Vorsitz von Hannelore-Ursula Horak wachen, bei dem sowohl Naturschutzbund als auch UNESCO eingebunden sind.
Während andere Bundesländer überlegen, im Bereich Gesundheit zu sparen, bekennen wir uns im Burgenland zur offensiven Strategie.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
400 Arbeitsplätze
In Summe soll das Spital 132 Betten, 46 ambulante Betreuungsplätze und vier OP-Säle beherbergen. Zu den Schwerpunkten werden etwa Rheumatologie, Urologie oder elektive Orthopädie zählen. 400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.
Für den Golser Bürgermeister Killian Brandstätter ist der Abschluss des Architektenwettbewerbs ein „Freudentag“ – auch angesichts der Widerstände rund um die Spitalspläne.
Spatenstich ab Ende 2028
Gemeint sind etwa die Einsprüche der niederösterreichischen Initiative „Pro Thayatal“. Laut Doskozil ist das Thema aber mittlerweile erledigt. Damit es beim Bewilligungsverfahren nicht erneut zu Problemen kommen kann, werde schon an einer gesetzlichen Regelung gearbeitet, so der Landeshauptmann. Doskozil betont, dass man alles daran setzen werde, um im Zeitplan zu bleiben. Als Nächstes startet der Planungsprozess, der voraussichtlich zwei Jahre dauern wird. Wenn es zu keinen Verzögerungen kommt, ist laut Doskozil ein Spatenstich Ende 2028, Anfang 2029 denkbar.
