Spatenstich für Klinik Gols könnte 2028 erfolgen

Spatenstich ab Ende 2028

Gemeint sind etwa die Einsprüche der niederösterreichischen Initiative „Pro Thayatal“. Laut Doskozil ist das Thema aber mittlerweile erledigt. Damit es beim Bewilligungsverfahren nicht erneut zu Problemen kommen kann, werde schon an einer gesetzlichen Regelung gearbeitet, so der Landeshauptmann. Doskozil betont, dass man alles daran setzen werde, um im Zeitplan zu bleiben. Als Nächstes startet der Planungsprozess, der voraussichtlich zwei Jahre dauern wird. Wenn es zu keinen Verzögerungen kommt, ist laut Doskozil ein Spatenstich Ende 2028, Anfang 2029 denkbar.