Mbappe erhält Goldenen Schuh – „Bedeutet mir viel“

Der Franzose Kylian Mbappe ist am Freitag mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fußball-Ligen geehrt worden!
„Das ist ein wichtiger Moment für mich. Ich gewinne diese Auszeichnung zum ersten Mal, und sie bedeutet mir als Stürmer sehr viel“, sagte der Real-Madrid-Star bei der Ehrung in der Präsidentenloge des Bernabeu-Stadions in der spanischen Hauptstadt.
Mbappe hatte in der vergangenen Saison 31 Treffer in der Primera Division erzielt und damit alle anderen Profis in den europäischen Top-Ligen übertroffen.
Nachfolger von Kane
Bayern Münchens Torjäger Harry Kane, der vor einem Jahr den Goldenen Schuh gewonnen hatte, war in der deutschen Bundesliga auf 26 Tore gekommen.
