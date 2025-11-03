Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Energiegemeinschaft Ö

Sie haben Fragen – wir haben die Antworten

Instagram
03.11.2025 11:16
Bezahlte Anzeige
(Bild: Burgenland Energie AG)

Was ist eigentlich eine Energiegemeinschaft? Wie funktioniert sie – und warum ist sie in Österreich so besonders? Diese und weitere Fragen möchten wir in diesem Artikel nun aufklären.

Immer mehr Menschen schließen sich zusammen, um Strom aus Sonne und Wind gemeinsam zu nutzen. Die „Energiegemeinschaft für Österreich“ zeigt, wie das gelingt – mit fairen Preisen, regionaler Wertschöpfung und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Doch was ist die „Energiegemeinschaft für Österreich“ genau?

Was ist eine Energiegemeinschaft?

Eine Energiegemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Bürgern, Unternehmen und Gemeinden, die erneuerbare Energie teilen, nutzen und erzeugen.

Wie funktioniert das genau?

Die Energiegemeinschaft ist ein zusätzliches Angebot neben Ihrem bestehenden Stromanbieter. Sie ergänzt Ihre Versorgung, indem erneuerbare Energie innerhalb der Gemeinschaft erzeugt, geteilt und verbraucht wird.*

(Bild: Energiegemeinschaft für Österreich)

Wer ist die „Energiegemeinschaft für Österreich“?

Die Engergiegemeinschaft ist ein eingetragener, nicht-gewinnorientierter Verein. Dieser Verein kooperiert mit den „Krone Sonne“-Partnern „Burgenland Energie“ und „Kronen Zeitung“.

Warum ist die „Energiegemeinschaft für Österreich“ so einzigartig?

Erstmals entsteht eine österreichweite Bürgerenergiegemeinschaft, die Strom aus Wind und Sonne übers Jahr intelligent kombiniert: Wind im Winter, Sonne im Sommer – für eine zuverlässige, erneuerbare Versorgung.

Durch die Kooperation mit dem größten heimischen PV- & Wind-Produzenten – Burgenland Energie (~1.000 MW Leistung, ~2 Mrd. kWh/Jahr) – sollte ausreichend Strom für alle Mitglieder vorhanden sein*. Dank direktem Zugriff auf die Kraftwerke liegt der Preis rund 25 % unter dem aktuellen durchschnittlichen Haushaltsstromtarif.** Mitmachen heißt: Sicherheit, Planbarkeit und echte Gemeinschaft – inklusive Teilen von eigenem PV-Strom zum fairen Fixpreis.

Und wie kann ich teilnehmen?

Die Teilnahme ist einfach: Auf unserer Webseite können sie Ihr Interesse für die Energiegemeinschaft unverbindlich anmelden. Sie erhalten dann alle weiteren Informationen zur Registrierung. Der Beitritt als Vereinsmitglied ist voraussichtlich ab November 2025 möglich. Jetzt unverbindlich voranmelden.

*Die Energiegemeinschaft kann keine Vollversorgung garantieren und ersetzt den Stromliefervertrag mit Ihrem Energieversorger nicht vollständig. **Quelle: E-Control Preismonitor, durchschnittlicher Energiepreis Haushalte insgesamt

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichBurgenland
Loading

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.721 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.314 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.916 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Instagram
Arbeitet nun daheim
Stocker nach Rücken-OP aus Spital entlassen
Schulsuspendierung
Gewerkschaft kritisiert fehlende Sozialarbeiter
Krone Plus Logo
Studie enthüllt
Diese Branchen sind wahre „Pensionssünder“
Nukleares Säbelrasseln
Trump: „Könnten Welt 150 Mal in die Luft jagen“
19 Prozent teurer
Ärger über hohen Preissprung beim OÖ-Klimaticket
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf