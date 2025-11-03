Sie haben Fragen – wir haben die Antworten

Was ist eigentlich eine Energiegemeinschaft? Wie funktioniert sie – und warum ist sie in Österreich so besonders? Diese und weitere Fragen möchten wir in diesem Artikel nun aufklären.
Immer mehr Menschen schließen sich zusammen, um Strom aus Sonne und Wind gemeinsam zu nutzen. Die „Energiegemeinschaft für Österreich“ zeigt, wie das gelingt – mit fairen Preisen, regionaler Wertschöpfung und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Doch was ist die „Energiegemeinschaft für Österreich“ genau?
Was ist eine Energiegemeinschaft?
Eine Energiegemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Bürgern, Unternehmen und Gemeinden, die erneuerbare Energie teilen, nutzen und erzeugen.
Wie funktioniert das genau?
Die Energiegemeinschaft ist ein zusätzliches Angebot neben Ihrem bestehenden Stromanbieter. Sie ergänzt Ihre Versorgung, indem erneuerbare Energie innerhalb der Gemeinschaft erzeugt, geteilt und verbraucht wird.*
Wer ist die „Energiegemeinschaft für Österreich“?
Die Engergiegemeinschaft ist ein eingetragener, nicht-gewinnorientierter Verein. Dieser Verein kooperiert mit den „Krone Sonne“-Partnern „Burgenland Energie“ und „Kronen Zeitung“.
Warum ist die „Energiegemeinschaft für Österreich“ so einzigartig?
Erstmals entsteht eine österreichweite Bürgerenergiegemeinschaft, die Strom aus Wind und Sonne übers Jahr intelligent kombiniert: Wind im Winter, Sonne im Sommer – für eine zuverlässige, erneuerbare Versorgung.
Durch die Kooperation mit dem größten heimischen PV- & Wind-Produzenten – Burgenland Energie (~1.000 MW Leistung, ~2 Mrd. kWh/Jahr) – sollte ausreichend Strom für alle Mitglieder vorhanden sein*. Dank direktem Zugriff auf die Kraftwerke liegt der Preis rund 25 % unter dem aktuellen durchschnittlichen Haushaltsstromtarif.** Mitmachen heißt: Sicherheit, Planbarkeit und echte Gemeinschaft – inklusive Teilen von eigenem PV-Strom zum fairen Fixpreis.
Und wie kann ich teilnehmen?
Die Teilnahme ist einfach: Auf unserer Webseite können sie Ihr Interesse für die Energiegemeinschaft unverbindlich anmelden. Sie erhalten dann alle weiteren Informationen zur Registrierung. Der Beitritt als Vereinsmitglied ist voraussichtlich ab November 2025 möglich. Jetzt unverbindlich voranmelden.
*Die Energiegemeinschaft kann keine Vollversorgung garantieren und ersetzt den Stromliefervertrag mit Ihrem Energieversorger nicht vollständig. **Quelle: E-Control Preismonitor, durchschnittlicher Energiepreis Haushalte insgesamt