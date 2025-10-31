Salzburger Handel will Sonntag geschlossen bleiben

Eine Umfrage der Gewerkschaft GPA Salzburg im Oktober hat ein eindeutiges Ergebnis hervorgebracht.

Fast alle der gleichen Meinung

Von den befragten im Handel Beschäftigten im Bundesland Salzburg sprachen sich 96,9 % eindeutig gegen die Sonntagsöffnung im Handel aus (1.672 Stimmen), 50 stimmten mit Ja, 4 Stimmen waren ungültig. Parallel dazu führte die Gewerkschaft auch österreichweit eine Umfrage durch. Das Ergebnis spricht auch dort eine ganz klare Sprache: Insgesamt wurden österreichweit fast 20.000 Beschäftigte befragt – und sie haben ihre Haltung deutlich zum Ausdruck gebracht: 97,1 Prozent der befragten Handelsangestellten lehnen Arbeiten am Sonntag ab!