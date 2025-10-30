Zehn Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Der Salzburger Arbeitsmarkt zeigte sich 2025 robust – aber nicht ohne Delle. Laut aktueller Landesstatistik waren von Jänner bis September 12.549 Menschen arbeitslos, um 10,7 Prozent mehr als 2024. Die Quote stieg leicht auf 4,4 Prozent, bleibt jedoch im Bundesländervergleich top: Nur Tirol liegt mit 4,3 Prozent knapp davor. Seit mehr als vier Jahren hält Salzburg Platz eins oder zwei. Auffällig: Bei arbeitslosen Ausländern gab es ein Plus von 16 Prozent.