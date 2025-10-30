Konkursverfahren gegen Pongauer Immofirmen

Die Oberreiter Holding, geführt von Johannes Oberreiter, verwaltet Beteiligungen an elf Projektgesellschaften. Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 1,31 Millionen Euro, während die Aktiva noch zu ermitteln sind. Als Hauptursache nennt das Unternehmen die Nachwirkungen der Coronapandemie und geplatzte Immobilienprojekte. Eine Fortführung sei nicht vorgesehen.