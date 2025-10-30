Konkursverfahren gegen Pongauer Immofirmen

Gleich zwei Immobilienfirmen aus dem Pongau sind insolvent. Über das Vermögen der Oberreiter Holding GmbH in Flachau und der Hausbacher Gruppe GmbH in St. Johann im Pongau wurden Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Gläubiger können nun ihre Forderungen anmelden.
Am Landesgericht Salzburg wurden am 30. Oktober zwei Konkursverfahren aus der Salzburger Immobilienbranche eröffnet. Betroffen sind die Oberreiter Holding GmbH aus Flachau und die Hausbacher Gruppe GmbH aus St. Johann im Pongau.
Die Oberreiter Holding, geführt von Johannes Oberreiter, verwaltet Beteiligungen an elf Projektgesellschaften. Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 1,31 Millionen Euro, während die Aktiva noch zu ermitteln sind. Als Hauptursache nennt das Unternehmen die Nachwirkungen der Coronapandemie und geplatzte Immobilienprojekte. Eine Fortführung sei nicht vorgesehen.
Auch bei der Hausbacher Gruppe GmbH wurde auf Antrag mehrerer Gläubiger das Konkursverfahren eröffnet. Zu Vermögenslage und Verbindlichkeiten gibt es noch keine Angaben. Beide Verfahren laufen am Landesgericht Salzburg, Gläubiger können ihre Forderungen bis Jänner 2026 anmelden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.