Zwei Insolvenzen

Konkursverfahren gegen Pongauer Immofirmen

Salzburg
30.10.2025 22:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Gleich zwei Immobilienfirmen aus dem Pongau sind insolvent. Über das Vermögen der Oberreiter Holding GmbH in Flachau und der Hausbacher Gruppe GmbH in St. Johann im Pongau wurden Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Gläubiger können nun ihre Forderungen anmelden.

Am Landesgericht Salzburg wurden am 30. Oktober zwei Konkursverfahren aus der Salzburger Immobilienbranche eröffnet. Betroffen sind die Oberreiter Holding GmbH aus Flachau und die Hausbacher Gruppe GmbH aus St. Johann im Pongau.

Die Oberreiter Holding, geführt von Johannes Oberreiter, verwaltet Beteiligungen an elf Projektgesellschaften. Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 1,31 Millionen Euro, während die Aktiva noch zu ermitteln sind. Als Hauptursache nennt das Unternehmen die Nachwirkungen der Coronapandemie und geplatzte Immobilienprojekte. Eine Fortführung sei nicht vorgesehen.

Auch bei der Hausbacher Gruppe GmbH wurde auf Antrag mehrerer Gläubiger das Konkursverfahren eröffnet. Zu Vermögenslage und Verbindlichkeiten gibt es noch keine Angaben. Beide Verfahren laufen am Landesgericht Salzburg, Gläubiger können ihre Forderungen bis Jänner 2026 anmelden.

