Hausbewohnerin verscheucht Diebe bei Einbruch

Gewaltsam verschafften sich Einbrecher Mittwochmittag Zugang zu einem Wohnhaus in Obertrum. Eine Bewohnerin entdeckte die Diebe, welche umgehend die Flucht ergriffen. Eine schnell eingeleitete Fahndung blieb erfolglos...
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zur Mittagszeit am 29. Oktober gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Obertrum. Sie schlugen kurzerhand die Glasscheibe der Terrassentür ein und starteten ihren Beutezug.
Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume im Erdgeschoss und entwendeten dabei Wertgegenstände. Was die Diebe nicht wussten: Im Haus befand sich eine 29-jährige Bewohnerin.
Als diese verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahm und nachsah, ergriffen die Täter die Flucht. Eine sofort eingeleitete, groß angelegte Fahndung im Nahbereich verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.