Burgschauspieler Robert Reinagl gestorben

Beginn beim „Wiener Ensemble“

Reinagl begann beim „Wiener Ensemble“ unter Karl Welunschek. 1989 spielte er den Anton in Nestroys „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ in George Taboris Theater „Der Kreis“. Viele weitere Inszenierungen mit Welunschek folgten. Weiters arbeitete er am Landhaustheater Klagenfurt, er war der Max in der Uraufführung von Zdenka Beckers „Safari“ in der St. Pöltner Bühne im Hof (1996), in Graz spielte er den Glatzen-Per in „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren (1997). Bis 1999 hatte er ein Engagement bei den Vereinigten Bühnen Graz. 1998 machte er als Orakel in „Aladdin“ an der Oper Graz einen Ausflug ins Musical. Darüber hinaus gestaltete er in dieser Zeit seine ersten Wienerlied-Abende.