Das Kunstwerk als Spiegel aufgeklärter Seelen

Zeitgenossen, Biografen und Wissenschafter nannten ihn „narrisch“, „verwirrt“ und einen „Geisterseher“, ja dichteten ihm1933 sogar Schizophrenie an; andere bewunderten und verklärten ihn als „schrulliges Genie“, um das sich schon zu Lebzeiten Mythen bildeten: Franz Xaver Messerschmidt (1736 bis 1783), aus Bayern gebürtig, einer der bedeutendsten, die Zeit der josephinischen Aufklärung mitprägenden Bildhauer des späten 18. Jahrhunderts, war eine zwiespältige Persönlichkeit. Denn mit seinen heute weltberühmten Porträtbüsten wollte er ab etwa 1769 nicht weniger als ein „neues Menschenbild“ erschaffen.