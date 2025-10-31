Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unteres Belvedere

Das Kunstwerk als Spiegel aufgeklärter Seelen

Kultur
31.10.2025 11:39
Ausstellungsansicht „Franz Xaver Messerschmidt. Mehr als Charakterköpfe“, Unteres Belvedere
Ausstellungsansicht „Franz Xaver Messerschmidt. Mehr als Charakterköpfe“, Unteres Belvedere(Bild: Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien)

Franz Xaver Messerschmidt, dem „schrulligen Genie“ und „Geisterseher“ unter den Bildhauern zwischen Barock und Klassizismus, widmet das Belvedere die Ausstellung „Mehr als Charakterköpfe“.

0 Kommentare

Zeitgenossen, Biografen und Wissenschafter nannten ihn „narrisch“, „verwirrt“ und einen „Geisterseher“, ja dichteten ihm1933 sogar Schizophrenie an; andere bewunderten und verklärten ihn als „schrulliges Genie“, um das sich schon zu Lebzeiten Mythen bildeten: Franz Xaver Messerschmidt (1736 bis 1783), aus Bayern gebürtig, einer der bedeutendsten, die Zeit der josephinischen Aufklärung mitprägenden Bildhauer des späten 18. Jahrhunderts, war eine zwiespältige Persönlichkeit. Denn mit seinen heute weltberühmten Porträtbüsten wollte er ab etwa 1769 nicht weniger als ein „neues Menschenbild“ erschaffen.

Franz Xaver Messerschmidt, sein sogenanntes Selbstbildnis lachend, um 1777-83, aus dem ...
Franz Xaver Messerschmidt, sein sogenanntes Selbstbildnis lachend, um 1777-83, aus dem Szépművészeti Múzeum in Budapest(Bild: Szépmuvészeti Múzeum, Budapest)
Messerschmidt im Prunksaal: Franz I. Stephan und Maria Theresia
Messerschmidt im Prunksaal: Franz I. Stephan und Maria Theresia(Bild: Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien)
Franz Xaver Messerschmidt, „Charakterkopf“ Nr. 25, 1771/83
Franz Xaver Messerschmidt, „Charakterkopf“ Nr. 25, 1771/83(Bild: Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien)
Franz Xaver Messerschmidt, Allegorie der Religion, um 1775-77, aus dem Bayerischen ...
Franz Xaver Messerschmidt, Allegorie der Religion, um 1775-77, aus dem Bayerischen Nationalmuseum in München(Bild: Bayerisches Nationalmuseum, München)

Hatten die Mächtigen, Reichen und Schönen im Barock vor allem repräsentative ldealbilder gefordert, so kämpfte er darum, das Individuum, sein Wesen darzustellen und die Auftraggeber zu porträtieren, wie sie waren. Das Werk als „Spiegel der Seele“. So entstanden die wunderbaren lebensgroßen Figuren von Kaiser Franz I. Stephan und Maria Theresia, die Büsten der Ärzte Gerard van Swieten und Franz Anton Mesmer, berühmter Kunstschriftsteller usw. Da ist Messerschmidt ganz Chronist der Aufklärung.

Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Dr. Karlheinz Roschitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
108.181 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
94.039 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Niederösterreich
Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald
85.592 mal gelesen
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären. 
Mehr Kultur
Unteres Belvedere
Das Kunstwerk als Spiegel aufgeklärter Seelen
Talk zum neuen Album
M.P. Kelly: „Meine Spuren führen nach Österreich“
Grazer Oper
Ballett-Chef Dirk Elwert bis 2028 verlängert
Im Alter von 57 Jahren
Burgschauspieler Robert Reinagl gestorben
Schauspielhaus Linz
Rockige Halloween-Oper „Gormenghast“ am Spielplan
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf