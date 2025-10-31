Kulinarische Weltreise: BBQ, Fisch und Aperitivo

Die Stadt ist um einen asiatischen Gastro-Hotspot reicher: Das Sajado Red in der Millenium City wurde nach einem Umbau zu Sajado BBQ, dem ersten koreanischen Barbecue nach All-you-can-eat-Prinzip in Wien. Rohe Meeresfrüchte, Bulgogi, Steak uvm. werden zuerst am Buffet ausgesucht und danach direkt am Tisch gegrillt. Anschließend mit Saucen in ein Salatblatt rollen und schon genießt man die Speisen stilecht.