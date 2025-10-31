Kulinarische Weltreise: BBQ, Fisch und Aperitivo

Die kulinarische Welt ist zu Gast in Wien: Im Kulinarium 7 wird die kroatische Küche mit Hauptaugenmerk auf Fisch zelebriert. Im Sajado BBQ lockt koreanischer Grill. Und die neue Italo-Bar Lido bringt Dolce Vita in die Innenstadt.
Die Stadt ist um einen asiatischen Gastro-Hotspot reicher: Das Sajado Red in der Millenium City wurde nach einem Umbau zu Sajado BBQ, dem ersten koreanischen Barbecue nach All-you-can-eat-Prinzip in Wien. Rohe Meeresfrüchte, Bulgogi, Steak uvm. werden zuerst am Buffet ausgesucht und danach direkt am Tisch gegrillt. Anschließend mit Saucen in ein Salatblatt rollen und schon genießt man die Speisen stilecht.
Kroatische Köstlichkeiten im Kulinarium 7
Die kroatische Küche und vor allem Fisch stehen im Kulinarium 7 in der Sigmundsgasse 1 in Neubau im Mittelpunkt. Chefkoch Paolo Ugazio zaubert Schwertfisch Carpaccio mit Wasabicreme, Garnelen in hausgemachter schwarzer Pasta und Branzino auf den Teller. Dazu gibt es hochwertige kroatische Weine und zum Abschluss darf der Magenbitter Pelinkovac nicht fehlen.
Venedig in der City
Wie in Venedig nur mit weniger Tauben: Das ist das Motto der Lido Bar in der Landskrongasse 8 in der City. Hier trifft Dolce Vita auf Cocktailkunst, Prosecco gibt es vom Fass. Cicchetti, venezianische Tapas, sorgen für die richtige Unterlage.
