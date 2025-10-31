Vorteilswelt
In in Wien

Kulinarische Weltreise: BBQ, Fisch und Aperitivo

Wien
31.10.2025 11:00
Das Team um Inhaberin Spomenka Selmanović (Mi.) serviert Meeresfrüchte aus Kroatien im ...
Das Team um Inhaberin Spomenka Selmanović (Mi.) serviert Meeresfrüchte aus Kroatien im Kulinarium 7.(Bild: Viktoria Graf)

Die kulinarische Welt ist zu Gast in Wien: Im Kulinarium 7 wird die kroatische Küche mit Hauptaugenmerk auf Fisch zelebriert. Im Sajado BBQ lockt koreanischer Grill. Und die neue Italo-Bar Lido bringt Dolce Vita in die Innenstadt.

Die Stadt ist um einen asiatischen Gastro-Hotspot reicher: Das Sajado Red in der Millenium City wurde nach einem Umbau zu Sajado BBQ, dem ersten koreanischen Barbecue nach All-you-can-eat-Prinzip in Wien. Rohe Meeresfrüchte, Bulgogi, Steak uvm. werden zuerst am Buffet ausgesucht und danach direkt am Tisch gegrillt. Anschließend mit Saucen in ein Salatblatt rollen und schon genießt man die Speisen stilecht.

Sophia Lee bietet Grillerei wie in Korea im Sajado BBQ.
Sophia Lee bietet Grillerei wie in Korea im Sajado BBQ.(Bild: Viktoria Graf)

Kroatische Köstlichkeiten im Kulinarium 7
Die kroatische Küche und vor allem Fisch stehen im Kulinarium 7 in der Sigmundsgasse 1 in Neubau im Mittelpunkt. Chefkoch Paolo Ugazio zaubert Schwertfisch Carpaccio mit Wasabicreme, Garnelen in hausgemachter schwarzer Pasta und Branzino auf den Teller. Dazu gibt es hochwertige kroatische Weine und zum Abschluss darf der Magenbitter Pelinkovac nicht fehlen.

Teller so schön wie ein Kunstwerk im Kulinarium 7.
Teller so schön wie ein Kunstwerk im Kulinarium 7.(Bild: Viktoria Graf)

Venedig in der City
Wie in Venedig nur mit weniger Tauben: Das ist das Motto der Lido Bar in der Landskrongasse 8 in der City. Hier trifft Dolce Vita auf Cocktailkunst, Prosecco gibt es vom Fass. Cicchetti, venezianische Tapas, sorgen für die richtige Unterlage.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
