Trump und Kim als Stars im kleinen Horrorladen

Jeder Dritte macht sich unsichtbar

Süßes oder Saures? Sobald’s finster wird und kleine Geister, Hexen und Vampire durchs Grätzel ziehen, machen viele Österreicher das für sie Naheliegendste: Sie tun einfach so, als wären sie nicht da. Laut einer aktuellen Umfrage hat sich bereits jeder Dritte zu Halloween bewusst „unsichtbar“ gemacht. Die häufigsten Gründe sind, dass sie gar keine Süßigkeiten im Haus haben oder schlichtweg keine Lust haben, welche zu verteilen. Nur 39 Prozent kaufen gezielt Naschzeug für den 31. Oktober ein. Besonders beliebt sind Fruchtgummi (72%), Kaubonbons (61%) und Zuckerl (55%), Schokolade schafft’s nur auf Platz vier (46%). Wer improvisieren muss, greift zu alten Resten (14%), Kleingeld (8%) oder im schlimmsten Fall sogar zu zerbröselten Keksen (6%).