Sparen gelingt derzeit am besten mit „klugem Mix“

Inflation „frisst“ Geld am Sparbuch auf

Vom Sparbuch rät der Obmann derzeit klar ab. „Auch wenn Banken wieder Zinsen von 1,5 bis 3 Prozent anbieten, wird der reale Wert des Geldes durch die Inflation aufgezehrt. Diese lag im September bei 4 Prozent“, verdeutlicht Posselt. Unterdessen haben sich Sachwerte als stabile Anlagevarianten bewährt. „Vor allem Gold hat sich sehr gut entwickelt und übertrifft andere Sparformen deutlich. Der Goldpreis hat Anfang Oktober erstmals die Marke von 4000 US-Dollar je Unze überschritten – das ist ein historischer Höchststand“, betont WK-Ausschussmitglied Christian Peer.