Erste Risse im Erfolgsmodell & das Ende einer Ära

Die Superiorität der Vorsaison, als das Christkind für die Bullen ein 14-Punkte-Guthaben auf den ersten „Verfolger“ bereitgehalten hatte und man international noch vertreten gewesen war, war nicht mehr gegeben. Nach außen hin schien es dennoch keinen Grund zur Sorge zu geben. Intern taten sich allerdings erste Risse auf. Jaissle, dessen eigenes Wohl immer an erster Stelle stand, war wechselwillig. Die Verantwortlichen wussten davon und bastelten hinter den Kulissen an einem Plan B. Dieser hört auf den Namen Gerhard Struber.