Der richtige Grabschmuck – und was dieser bedeutet

Allerheiligen und damit der Besuch der Gräber unserer Lieben steht vor der Tür. Für die Grabpflege am Friedhof nehmen sich dieser Tage viele Menschen besonders viel Zeit. Wer ein paar simple Tipps beachtet, schafft bis zum nächsten Frühjahr ein schönes Andenken für die Verstorbenen.
Trends gibt es in vielen Bereichen, und auch natürlich bei der Grabbepflanzung rund um Allerheiligen. Wie die Wirtschaftskammer berichtet, werden auf den Gräbern unserer Verstorbenen neben Frische und Qualität biologisch abbaubare Materialien und die regionale Herkunft von Grabschmuck immer wichtiger.
