Landespolitik verzichtet auf Gehaltserhöhung

„Gerade jetzt braucht es Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein. Wenn wir von allen Bereichen Einsparungen und Zurückhaltung verlangen, müssen wir selbstverständlich bei uns selbst beginnen“, sagt Landesrat und SP-Landesparteivorsitzender Daniel Fellner. Aus diesem Grund beschloss der rote Neo-Chef auch gemeinsam mit Martin Gruber eine Nulllohnrunde für die gesamte Landespolitik.