Aufreger! Dortmund-Tor hätte nicht zählen dürfen

„Wäre gut gewesen, aber …“

„Wir haben es im Spiel direkt reklamiert. Bevor die Situation zu Ende war, haben es schon einige Spieler von uns angezeigt“, war bei Frankfurts Robin Koch die Enttäuschung groß. „Klar, für uns wäre es natürlich gut gewesen, wenn der VAR im Einsatz gewesen wäre. Aber das ist ‘hätte, wenn und aber‘.“ Übrigens: Ab dem Achtelfinale kommt der Videoschiedsrichter im DFB-Pokal zum Einsatz – für die Frankfurter eine Runde zu spät.