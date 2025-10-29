18 Elfmeter! Ärger bei Ilzer nach „Glückssache“

Schlechter Start und schlechtes Ende

„Es war ein Pokal-Fight, den wir denkbar schlecht begonnen und denkbar schlecht abgeschlossen haben“, ärgert sich Ilzer. „Wir haben nach dem Rückstand den Pokal-Fight angenommen, sind viel gelaufen und gehen in der Verlängerung sogar in Führung. Elfmeterschießen ist dann einfach Glückssache.“