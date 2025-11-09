Mensch und Tier ruhen friedlich Seite an Seite

Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass man bei weitem nicht alles erwähnen kann. Also machen wir uns auf den Weg nach draußen. Es ist ein herrlicher Herbsttag. Die Blätter leuchten in warmem Gelb, viele sind noch auf den Bäumen, ebenso viele liegen aber schon am Boden und verdecken oft die Schilder derer, die darunter begraben sind. „Das macht einen gewissen Charme aus“, meint auch Andreas Hitzinger. „Man kann durch den Friedhof spazieren und wird nicht jeden Meter daran erinnert, wo man ist.“ In der Mitte des Parkfriedhofes steht der Verabschiedungs-Pavillon, daneben eine Statue von Phoenasos – einem Werk von Gala von See und dem Wahrzeichen des Friedhofes.