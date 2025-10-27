Finger wund telefoniert | Am Ende der Welt

Am Ende der Welt. Moderne, schnelle, sichere Kommunikation? Fehlanzeige. Zwar wird offenbar nicht mehr, wie im Krankenhauswesen noch bis vor Kurzem üblich, über das Uralt-Vehikel Fax kommuniziert. Aber die Suche läuft heute wie vor 50 Jahren: telefonisch! Das ist lebensgefährlich. „Wie kann es so etwas bei uns geben?“, fragt ein „Krone“-Leser, ein anderer postet: „Das geschah nicht am Ende der Welt, sondern mitten in Österreich.“ Es wird darauf zu achten sein, dass nach den ersten Aufregungen und verständnisvollen Wortmeldungen nach Aufdeckung des Skandals durch die „Krone“ nicht wieder versucht wird, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Es darf keine weiteren Todesopfer wegen fatalen Versagens des Gesundheitssystems geben. Sonst müssen wir wirklich glauben, wir wären am Ende der Welt.