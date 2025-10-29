Amtsgeheimnis passé: Flut von Anfragen an das Land

Nach 100 Jahren ist das Amtsgeheimnis Geschichte, die als ehrenhaft erachtete Verschwiegenheitspflicht hat sich aus der Verfassung verflüchtigt. Seit 1. September ist das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) in Kraft. Was früher kaum vorstellbar war, dem ist nun Tür und Tor geöffnet: Bürger können ohne große Umschweife Auskünfte aus der Verwaltung einholen. Fragen über Fragen drängen sich nicht nur bei Herr und Frau Österreicher auf. Beim Land Burgenland sind nach knapp zwei Monaten im IFG-Sog 79 Anfragen eingelangt.