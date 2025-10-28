Liam Lawson erlebte den Horror hautnah

„Verdammt nochmal? Oh mein Gott, ist das ein Witz? Hast du das gerade gesehen? Ich hätte ihn verdammt nochmal umbringen können, mein Freund.“ Worte, mit denen Liam Lawson seinen Horror-Moment beim Grand Prix von Mexiko zusammenfasste. Was war passiert? Nach seinem Crash kurz nach dem Start, bei dem im Duell mit Alex Albon ein Teil des Frontflügels an seinem Racing Bull weggebrochen war, kam der Neuseeländer aus der Boxengasse erst weit hinter dem Feld zurück auf die Piste, wo plötzlich zwei Streckenposten, die Trümmerteile entfernt hatten, quer über den Asphaltstreifen hetzten.