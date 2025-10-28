Vorteilswelt
Bei Mexiko-Grand-Prix

Liam Lawson erlebte den Horror hautnah

Formel 1
28.10.2025 05:47
Der Horror für jeden Piloten wurde für Liam Lawson wahr: Zwei Streckenposten auf der Piste.
Der Horror für jeden Piloten wurde für Liam Lawson wahr: Zwei Streckenposten auf der Piste.(Bild: EPA/José Méndez)

„Ich hätte ihn verdammt nochmal umbringen können, mein Freund.“ Mit diesen Worten fasste Liam Lawson seinen Horror-Moment beim Grand Prix von Mexiko zusammen.

„Verdammt nochmal? Oh mein Gott, ist das ein Witz? Hast du das gerade gesehen? Ich hätte ihn verdammt nochmal umbringen können, mein Freund.“ Worte, mit denen Liam Lawson seinen Horror-Moment beim Grand Prix von Mexiko zusammenfasste. Was war passiert? Nach seinem Crash kurz nach dem Start, bei dem im Duell mit Alex Albon ein Teil des Frontflügels an seinem Racing Bull weggebrochen war, kam der Neuseeländer aus der Boxengasse erst weit hinter dem Feld zurück auf die Piste, wo plötzlich zwei Streckenposten, die Trümmerteile entfernt hatten, quer über den Asphaltstreifen hetzten.

„Cowboy“ Liam Lawson mit seiner Hannah.
„Cowboy“ Liam Lawson mit seiner Hannah.(Bild: AFP/RUDY CAREZZEVOLI)
Lesen Sie auch:
Cyberattacke in der Formel 1
Cyberattacke
Hacker erschlichen sich Daten von Formel-1-Fahrern
24.10.2025

Durch eine blitzartige Reaktion Schlimmeres verhindert
„So etwas habe ich noch nie erlebt, auch noch nie gesehen“, sagte Lawson, der blitzartig reagierte, so Schlimmeres vermied und kurz darauf das Rennen aufgeben musste, später. „Das ist absolut inakzeptabel. Wir alle können einfach nicht verstehen, wie Streckenposten auf einer befahrenen Piste einfach so rüberlaufen dürfen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir werden sicher eine Erklärung bekommen, aber so etwas darf wirklich nicht noch einmal passieren.“

(Bild: AFP/YURI CORTEZ)

„Wir untersuchen noch, was passiert ist“
In einer Erklärung der FIA hieß es: „Nach einem Vorfall in Kurve 1 wurde die Rennleitung darüber informiert, dass sich am Scheitelpunkt dieser Kurve Trümmerteile auf der Strecke befanden. In Runde drei wurden die Streckenposten alarmiert und in Bereitschaft versetzt, um die Teile zu bergen, sobald alle Autos Kurve 1 passiert hatten. Sobald klar war, dass Lawson an die Box gegangen war, wurden die Anweisungen zum Einsatz der Streckenposten zurückgenommen, und in diesem Bereich wurde eine doppelte gelbe Flagge gezeigt. Wir untersuchen noch, was danach passiert ist.“

Lesen Sie auch:
Cowoboyhüte und US-GPs sind im Vormarsch
Krone Plus Logo
Boom in den USA
Wie die Formel 1 künftig noch amerikanischer wird
19.10.2025

Für die Racing Bulls war Mexico City insgesamt keine Reise wert, denn auch Isack Hadjar verpasste als 13. die Punkteränge.

Porträt von Richard Köck
Richard Köck
