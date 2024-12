Mordalarm: 72-Jähriger tot in Wien aufgefunden

Beim Opfer handle es sich um einen türkischen Staatsbürger. Der Mann lag bei seiner Auffindung am Sonntag gegen 10.30 Uhr in einer Blutlache. Die Tatortgruppe dürfte auch noch am Montag im Einsatz sein. Die Polizei sucht nach dem oder den unbekannten Tätern – Einvernahmen laufen bereits.