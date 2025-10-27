Vorteilswelt
Für Tiroler Krebshilfe

Swarovski-Designerin gestaltet Weihnachtskarte

Tirol
27.10.2025 13:30
Die diesjährige Karte wurde von Maya Altenburger-Schwitzer gestaltet.
Die diesjährige Karte wurde von Maya Altenburger-Schwitzer gestaltet.

In zwei Monaten ist es wieder soweit – Weihnachten steht vor der Tür. Auch in diesem Jahr bietet die Krebshilfe Tirol eine besondere Weihnachtskarte an, deren Erlös Familien in Tirol zugutekommt, die von einer Krebserkrankung betroffen sind.

Die diesjährige Karte wurde von Maya Altenburger-Schwitzer gestaltet. Die 1962 in Innsbruck geborene Künstlerin absolvierte die HTL Glas in Kramsach und verbrachte prägende Jahre als Au-pair und Künstlerin in Paris und Hampshire. Von 1982 bis 1995 arbeitete sie als Designerin bei Swarovski.

Die diesjährige Karte wurde von Maya Altenburger-Schwitzer gestaltet.
Die diesjährige Karte wurde von Maya Altenburger-Schwitzer gestaltet.

Heute ist Maya Altenburger-Schwitzer als Malerin, Textilgestalterin und Modemacherin tätig. In der Schwazer Innenstadt führt sie ihr Geschäft Erbario und schreibt regelmäßig eine Kolumne im Magazin Die Tirolerin.

Herz und Hoffnung
Mit ihrer Kreativität und ihrem sozialen Engagement schenkt Maya Altenburger-Schwitzer der diesjährigen Weihnachtskarte der Krebshilfe Tirol eine ganz besondere Handschrift – ein Kunstwerk, das Herz und Hoffnung verbindet.

Wir freuen uns sehr, dass Maya Altenburger-Schwitzer ihre Kunst in den Dienst der guten Sache stellt. Mit dem Kauf unserer Weihnachtskarten unterstützen Sie Familien in Tirol, die durch eine Krebserkrankung in Not geraten sind.

Florian Klotz, GF Krebshilfe Tirol

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Karten kommt krebsbetroffenen Familien in Tirol direkt zugute und hilft dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird. Jede gekaufte Karte ist somit ein Zeichen der Solidarität, das in der Weihnachtszeit Wärme und Zuversicht schenkt.

Auch andere Karte, wie diese von Reinhold Stecher, können erworben werden.
Auch andere Karte, wie diese von Reinhold Stecher, können erworben werden.

Die Weihnachtskarten können ab sofort auf der Homepage der Krebshilfe Tirol bestellt werden: www.krebshilfe-tirol.at/spenden/weihnachtskarten

Tirol

