Swarovski-Designerin gestaltet Weihnachtskarte

In zwei Monaten ist es wieder soweit – Weihnachten steht vor der Tür. Auch in diesem Jahr bietet die Krebshilfe Tirol eine besondere Weihnachtskarte an, deren Erlös Familien in Tirol zugutekommt, die von einer Krebserkrankung betroffen sind.
Die diesjährige Karte wurde von Maya Altenburger-Schwitzer gestaltet. Die 1962 in Innsbruck geborene Künstlerin absolvierte die HTL Glas in Kramsach und verbrachte prägende Jahre als Au-pair und Künstlerin in Paris und Hampshire. Von 1982 bis 1995 arbeitete sie als Designerin bei Swarovski.
Heute ist Maya Altenburger-Schwitzer als Malerin, Textilgestalterin und Modemacherin tätig. In der Schwazer Innenstadt führt sie ihr Geschäft Erbario und schreibt regelmäßig eine Kolumne im Magazin Die Tirolerin.
Herz und Hoffnung
Mit ihrer Kreativität und ihrem sozialen Engagement schenkt Maya Altenburger-Schwitzer der diesjährigen Weihnachtskarte der Krebshilfe Tirol eine ganz besondere Handschrift – ein Kunstwerk, das Herz und Hoffnung verbindet.
Wir freuen uns sehr, dass Maya Altenburger-Schwitzer ihre Kunst in den Dienst der guten Sache stellt. Mit dem Kauf unserer Weihnachtskarten unterstützen Sie Familien in Tirol, die durch eine Krebserkrankung in Not geraten sind.
Florian Klotz, GF Krebshilfe Tirol
Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Karten kommt krebsbetroffenen Familien in Tirol direkt zugute und hilft dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird. Jede gekaufte Karte ist somit ein Zeichen der Solidarität, das in der Weihnachtszeit Wärme und Zuversicht schenkt.
Die Weihnachtskarten können ab sofort auf der Homepage der Krebshilfe Tirol bestellt werden: www.krebshilfe-tirol.at/spenden/weihnachtskarten
