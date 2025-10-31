Hallensprecher muss nach Skandal-Spruch gehen

„Sehr unglücklicher Kommentar“

Von einem „sehr unglücklichen Kommentar“ spricht Herrems Ehemann und Trainer Steffen Stegavik gegenüber dem TV-Sender TV2. „Wir haben das am Abend mit Gjerpen besprochen, sie haben sich darum gekümmert und sich entschuldigt. Die Angelegenheit ist für uns abgehakt.“