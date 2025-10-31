Austro-Tourist 48 Jahre nach Mord in Hotel gefasst

Beim Einchecken in Hotel den Alarm ausgelöst

Als er an der Riviera von Savona – die italienische Stadt in der Region Ligurien ist für sein türkisblaues Meer und den schönen Stränden weltbekannt – mit seinem Pass in einem Hotel eincheckte, alarmierte das Personal die Polizei – doch der Beschuldigte war beim Eintreffen der Sondereinheit schon weiter Richtung Spanien abgereist. Nachdem der 71-Jährige einige Tage später aber wieder im italienischen Hotel auftauchte, schnappte die Falle zu.