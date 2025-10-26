Drei Salzburger fuhren betrunken durch die Stadt

Ein 44-jähriger Salzburger wurde zudem mit über 85 km/h in einer 50er-Zone auf der Innsbrucker Bundesstraße geblitzt. Auch er war alkoholisiert.

In Maxglan erwischten Polizisten am selben Tag einen 61-Jährigen, der am Steuer mit seinem Handy hantierte. Der Alkotest ergab über 1,3 Promille. Führerschein weg, Anzeige folgt. Mehrere Organmandate wurden zusätzlich ausgestellt.