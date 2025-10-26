Vorteilswelt
Alkohol am Steuer

Drei Salzburger fuhren betrunken durch die Stadt

Salzburg
26.10.2025 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Salzburgs ertappte die Polizei gleich drei alkoholisierte Lenker. Zwei Autofahrer hatten 1,0 und 1,2 Promille, ein weiterer 1,3 Promille. Einer raste mit 85 km/h durch die 50er-Zone, ein anderer tippte am Handy. Allen wurde der Führerschein abgenommen.

0 Kommentare

Die Polizei Salzburg kontrollierte am 25. Oktober und in der Nacht auf den 26. den Verkehr im Stadtgebiet – mit deutlichem Ergebnis: Zwei Fahrer waren alkoholisiert unterwegs, einer mit einem, der andere mit 1,2 Promille. Beide mussten ihren Führerschein abgeben und werden angezeigt. 

Ein 44-jähriger Salzburger wurde zudem mit über 85 km/h in einer 50er-Zone auf der Innsbrucker Bundesstraße geblitzt. Auch er war alkoholisiert.
In Maxglan erwischten Polizisten am selben Tag einen 61-Jährigen, der am Steuer mit seinem Handy hantierte. Der Alkotest ergab über 1,3 Promille. Führerschein weg, Anzeige folgt. Mehrere Organmandate wurden zusätzlich ausgestellt.

Kommentare

Salzburg

