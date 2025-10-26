Drei Salzburger fuhren betrunken durch die Stadt

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Salzburgs ertappte die Polizei gleich drei alkoholisierte Lenker. Zwei Autofahrer hatten 1,0 und 1,2 Promille, ein weiterer 1,3 Promille. Einer raste mit 85 km/h durch die 50er-Zone, ein anderer tippte am Handy. Allen wurde der Führerschein abgenommen.
Die Polizei Salzburg kontrollierte am 25. Oktober und in der Nacht auf den 26. den Verkehr im Stadtgebiet – mit deutlichem Ergebnis: Zwei Fahrer waren alkoholisiert unterwegs, einer mit einem, der andere mit 1,2 Promille. Beide mussten ihren Führerschein abgeben und werden angezeigt.
Ein 44-jähriger Salzburger wurde zudem mit über 85 km/h in einer 50er-Zone auf der Innsbrucker Bundesstraße geblitzt. Auch er war alkoholisiert.
In Maxglan erwischten Polizisten am selben Tag einen 61-Jährigen, der am Steuer mit seinem Handy hantierte. Der Alkotest ergab über 1,3 Promille. Führerschein weg, Anzeige folgt. Mehrere Organmandate wurden zusätzlich ausgestellt.
