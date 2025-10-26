Mann in Sankt Koloman in Auto eingeklemmt

Am frühen Morgen kam es in Sankt Koloman (Salzburg) zu einem schweren Verkehrsunfall. In einer Kurve hat ein Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Rettungsaktion erwies sich als äußerst aufwendig.
Aus noch ungeklärter Ursache hat morgens gegen 5.30 Uhr am Nationalfeiertag ein Autofahrer in einer Rechtskurve auf der L210 im Bereich Urban die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam in einer schmalen Unterführung zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt.
Die alarmierte Feuerwehr Sankt Koloman rückte mit 33 Feuerwehrleuten aus und verschaffte sich über das Dach Zugang zu dem Verletzten. Der 18-jährige Bosnier wurde noch im Auto von einem Notarzt erstversorgt und anschließend ins Spital transportiert. Zu seinen Verletzungen ist nichts bekannt.
Das Auto wurde anschließend durch ein privates Abschleppunternehmen geborgen, ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr mit Ölbindemittel gebunden und entsorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.