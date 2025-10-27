Betrüger hielten Autos an und baten um Geld

Frau in Möllbrücke ging für die Betrüger zur Bank

Aber kurz darauf erstattete eine Frau bei der Polizeiinspektion Möllbrücke Anzeige. Sie gab an, von zwei Männern mittels Handzeichen angehalten worden zu sein. Die Männer forderten von ihr Bargeld und versprachen, den Betrag anschließend per Direktüberweisung rückzuerstatten. Die Frau begleitete die Männer daraufhin zu einer Bankfiliale in Möllbrücke. Obwohl zunächst 1300 Euro verlangt worden waren, behob sie lediglich einen geringen dreistelligen Betrag und übergab ihn den Männern. Eine zugesagte sofortige Rücküberweisung blieb jedoch aus.