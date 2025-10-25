Mit der Wertschätzung für die Pflege ist es vorbei

Bei den Pflegekräften ist das Bangen groß. Die schwarz-blaue Landesregierung möchte aus Sparzwängen den Pflege-Bonus streichen. Auch ein Paket, das Verbesserungen für das Personal bringen würde, soll verschoben und möglicherweise neu verhandelt werden. Die Zeit, in der die Politik jenen mehr Wertschätzung geben wollte, die sich unmittelbar um Kranke und Alte kümmern, ist offenbar vorbei.