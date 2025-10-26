Friedhof in Klagenfurt bekommt zwei neue Schranken

Dass eine Frau im August auf dem Friedhof in Klagenfurt-Annabichl ihr Auto waschen konnte, sorgte für Empörung. Auf einem Video war, wie berichtet, zu sehen, wie die Frau auf das Friedhofsgelände fährt, dort einen Schlauch nimmt, der für das Bewässern der Grabblumen bereitliegt, und damit ihr Auto reinigt. Die seit Jahren defekte Schrankenanlage ermöglicht jedem problemlos die Zufahrt.