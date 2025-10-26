Lied-Denkmal erinnert am See an Mittergradnegger

Er gilt als Erneuerer des Kärntnerliedes, hat aber auch viele moderne Kompositionen geschaffen und es gibt wohl keinen Kärntner, der noch nie eines seiner Lieder gesungen hat; beispielsweise „Is schon still uman See, hear de Ruadar schlågn und an Vogl im Rohr drin bei da Finstar klågn“. Günther Mittergradnegger (1923-1992) hat 1957 für die heimliche Kärntner Hymne die Melodie geschrieben, Gerhard Glawischnig (1906-1995) den Text verfasst. Glawischnig hat in den drei Strophen den Abschied von St. Veit, vom Kraigerberg, vom Glantal, vom Längsee verarbeitet, wurde er doch als Superintendent nach Villach berufen.