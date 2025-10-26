Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die heimliche Hymne

Lied-Denkmal erinnert am See an Mittergradnegger

Kärnten
26.10.2025 16:04
Margit Heissenberger, Robert Jung und Barbara Jung bei der Einweihung des neuen Lid-Denkmals in ...
Margit Heissenberger, Robert Jung und Barbara Jung bei der Einweihung des neuen Lid-Denkmals in Velden.(Bild: Sobe Hermann)

„Is schon still uman See...“: Die heimliche Hymne Kärntens aus der Feder von Günther Mittergradnegger erinnert seit Samstag als Steinkunstwerk in Velden an den Komponisten.

0 Kommentare

Er gilt als Erneuerer des Kärntnerliedes, hat aber auch viele moderne Kompositionen geschaffen und es gibt wohl keinen Kärntner, der noch nie eines seiner Lieder gesungen hat; beispielsweise „Is schon still uman See, hear de Ruadar schlågn und an Vogl im Rohr drin bei da Finstar klågn“. Günther Mittergradnegger (1923-1992) hat 1957 für die heimliche Kärntner Hymne die Melodie geschrieben, Gerhard Glawischnig (1906-1995) den Text verfasst. Glawischnig hat in den drei Strophen den Abschied von St. Veit, vom Kraigerberg, vom Glantal, vom Längsee verarbeitet, wurde er doch als Superintendent nach Villach berufen.

Von den sprechenden Händen Günther Mittergradneggers erzählten seine einstigen Sängerinnen und ...
Von den sprechenden Händen Günther Mittergradneggers erzählten seine einstigen Sängerinnen und Sänger.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Längst ist die beliebte Weise zum Volkslied geworden. Diesem Lied und seinen Schöpfern wurde am Samstag im Strandpark in Velden um Ufer des Wörthersees ein Denkmal gesetzt. Die Idee dazu hatte Margit Heissenberger, die als Gründerin des Kärntner Doppelsextetts jede Melodie der Kärntner Liederschöpfer gesungen hat und als Gemeindevorständin dem Lied „Is schon still uman See“ am Wörthersee einen Platz geben wollte.

Der Madrigalchor Klagenfurt, 1948 von Günther Mittergradnegger gegründet und bis 1974 von ihm ...
Der Madrigalchor Klagenfurt, 1948 von Günther Mittergradnegger gegründet und bis 1974 von ihm geleitet, sang auf Konzertreisen in ganz Europa und Südamerika.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Hineinhören

Für das neue Lied-Denkmal wurde sogar eine Homepage eingerichtet, auf der auch eine Interpretation des Madrigalchores aus 1965 zu hören ist – dirigiert von Günther Mittergradnegger: www.guenthermittergradnegger.com/lieddenkmal

Die Marktgemeinde hat Günther Mittergradneggers Tochter Erika und ihrem Mann Robert Jung den Platz vor dem Schlosshotel angeboten; die Familie Jung-Mittergradnegger sollte die Projektentwicklung und die Finanzierung übernehmen.

Lesen Sie auch:
Volksliedsingen im Rathaushof in St. Veit: 
Kärntnerlied
Die Tradition bewahrt, aber der Moderne angepasst
29.06.2025
Krone Plus Logo
Konzert zum Jubiläum
Klang-Mosaik für den, der das Singen prägte
12.11.2023

Kunsthandwerker schufen Denkmal
Weil Günther Mittergradnegger in jungen Jahren begeisterter Kletterer war, sollte das Denkmal aus Serpentinit aus dem Großvenedigergebiet entstehen. „Der drei Tonnen schwere Stein, ein Lieblingsmühlstein aus unserem Hause und ein Violinschlüssel wurden zum Lied-Denkmal vereint“, so Robert Jung. Steinmetzmeister Helmut Cekoni-Hutter und die Schmiede Pirker/Paulitsch haben die Ideen der Familie Mittergradnegger-Jung und von Barbara Jung umgesetzt.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
192.479 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
163.701 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Niederösterreich
Lokführer vergaß, im Bahnhof stehenzubleiben
143.341 mal gelesen
Zu einer kleinen Enttäuschung kam es für die Fahrgäste, die am Montag in Amstetten in die ...
Mehr Kärnten
Die heimliche Hymne
Lied-Denkmal erinnert am See an Mittergradnegger
Bundesliga im TICKER
LIVE: Rot für WAC! Nutzt Sturm die Überzahl aus?
Kracht in anderes Auto
Verfolgungsjagd: Alkolenker rast der Polizei davon
Krone Plus Logo
S-Klasse-Gentleman
Dieser Kärntner machte Mercedes in Melbourne groß
Florianis im Einsatz
Lenker kracht gegen betonierte Stützmauer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf