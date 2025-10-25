Zeitumstellung | „Guter Kompromiss“

Zeitumstellung. Haben Sie Ihre Uhren schon zurückgedreht? Achtung, Zeitumstellung! In der Nacht auf heute haben wir ja eine Stunde gewonnen. So können wir diesmal den Nationalfeiertag ausnahmsweise sogar 25 Stunden lang feiern. Doch haben wir etwas zu feiern? Ja! „70 Gründe, warum wir Österreich lieben“ werden heute in der „Krone bunt“ aufgezählt. 70, weil heute, am 26. Oktober, der 70. Jahrestag des Neutralitätsbeschlusses gefeiert wird. Wir hätten sicher noch weit mehr als die 70 gefunden. Aber allein diese sind schon eine wunderbare Kollektion an Österreichertum. Etwa „Weil Widerstand zwecklos ist, wenn die Oma sag: ‘Iss noch was‘“ oder „Weil ‘Sackerl‘ viel schöner klingt als Tüte“ bis „Weil ‘a gmahde Wiesn‘ nicht nur ein Ort, sondern ein Lebensgefühl ist“. Und was könnte noch besser zu uns passen als „Weil bei uns ‘Ned gschimpft is globt gnua‘ gilt“?