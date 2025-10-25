Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Zeitumstellung | „Guter Kompromiss“

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Groh Klemens)

Zeitumstellung. Haben Sie Ihre Uhren schon zurückgedreht? Achtung, Zeitumstellung! In der Nacht auf heute haben wir ja eine Stunde gewonnen. So können wir diesmal den Nationalfeiertag ausnahmsweise sogar 25 Stunden lang feiern. Doch haben wir etwas zu feiern? Ja! „70 Gründe, warum wir Österreich lieben“ werden heute in der „Krone bunt“ aufgezählt. 70, weil heute, am 26. Oktober, der 70. Jahrestag des Neutralitätsbeschlusses gefeiert wird. Wir hätten sicher noch weit mehr als die 70 gefunden. Aber allein diese sind schon eine wunderbare Kollektion an Österreichertum. Etwa „Weil Widerstand zwecklos ist, wenn die Oma sag: ‘Iss noch was‘“ oder „Weil ‘Sackerl‘ viel schöner klingt als Tüte“ bis „Weil ‘a gmahde Wiesn‘ nicht nur ein Ort, sondern ein Lebensgefühl ist“. Und was könnte noch besser zu uns passen als „Weil bei uns ‘Ned gschimpft is globt gnua‘ gilt“?

0 Kommentare

„Guter Kompromiss“. In der heutigen „Krone“ beschäftigen wir uns auch mit der Neutralität, dem Fundament der Republik. Wie wichtig sie den Österreichern ist, bestätigen Umfragen. Was sie bedeutet, erklärt Polit-Professor Peter Filzmaier. Ein anderes wichtiges Fundament unserer Republik versucht Bundespräsident Alexander Van der Bellen den „Krone“-Lesern zu erklären: „Der gute Kompromiss“. Dieser habe uns Freiheit und Wohlstand ermöglicht. Heute brauchen wir ihn wieder, gibt sich der Präsident überzeugt. Nein, so wie die Uhr können wir die Zeit nicht zurückdrehen. Aber wir sollten mit bewährten Tugenden „mutig in die neuen Zeiten“, wie es in der Bundeshymne heißt, schreiten.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Soldat am Heldenplatz: Ein Symbolbild auch für Österreichs Neutralität. Das Bundesheer steht für ...
„Können froh sein ...“
An Österreichs Neutralität ist nicht zu rütteln
Julia Scheib triumphiert sensationell in Sölden. 
„Es war ziemlich laut“
Kein Nickerchen, Scheib dennoch auf „Meisterstufe“
„Golden Boy“ Mansur Elsaev (kl. Bild) steht vor seinem ersten Heukampf bei Sparta Royale 5.
Krone Plus Logo
Sparta Royale 5
Jetzt live: Krone+ liefert den nächsten Heu-Hit!
Prinz Andrew hat aktuell nur eine offizielle Einkommensquelle.
König wusste das nicht
Andrew finanzierte Luxusleben mit geheimen Deals
Lando Norris
Formel 1 in Mexiko
Norris entscheidet Abschlusstraining für sich
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
253.454 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.537 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
182.276 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Können froh sein ...“
An Österreichs Neutralität ist nicht zu rütteln
Wer in Frage kommt
Drexler verlässt Politik: ÖVP sucht den Nachfolger
„Ich bin nicht fertig“
Harris denkt laut über erneute Kandidatur nach
Hilfe für Soldaten
Freund von Trump spendet Riesensumme an Regierung
Starmer-Kritikerin
Lucy Powell ist neue Vizechefin der Labour-Partei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf