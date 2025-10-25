Pannenbad sperrt auf, ohne Preise zu kennen

Tarife sollen steigen, aber nicht auf Thermenniveau

„Wir müssen das genau planen und sind am Vergleichen mit der Watzmann-Therme und dem Aquasalza“, sagt Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger. „Kommende Woche schaue ich mir das selbst an.“ Dabei gehe es keinesfalls um eine Anhebung der Pannenbad-Tarife auf das Niveau anderer Anbieter: „Wir wollen mit unseren Preisen da bei weitem nicht hin.“ Ihm gehe es etwa darum, das „sehr komplexe Preissystem zu verschlanken“.