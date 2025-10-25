Salzburgs Eishockey-Zweitligisten in Torlaune

Aber der Reihe nach: Nach dem knappen 3:2-Derbysieg gegen Kitzbühel am Donnerstag gastierte Zell bei den Unterland Cavaliers in Südtirol. Zunächst verspielten sie eine Führung von Max Stiegler, antworteten dann aber nach dem erstmaligen Rückstand stark. Putnik und Rupnik sorgten für die erneute 3:2-Führung. Die Cavaliers glichen jedoch erneut aus, mussten dann aber zusehen, wie Wilfan und der zweifache Torschütze Stiegler in Überzahl den Deckel auf die Partie setzten. Auch der vierte italienische Treffer zwei Sekunden vor Schluss änderte daran nichts, sodass es beim 5:4-Sieg der Pinzgauer blieb.