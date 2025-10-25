Von Wetter überrascht: Drei Männer in Bergnot

Die Bergretter aus Strobl in Salzburg mussten, wie jetzt bekannt wurde, am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz auf den Rettenkogel (1780 Meter Seehöhe) ausrücken. Drei Männer (alle rund 20 Jahre alt) konnten wegen des Wetterumschwungs nicht mehr sicher ins Tal absteigen.
„Klar ist, mangelnde Tourenvorbereitung hat das Leben der Bergsteiger in Gefahr gebracht. Weder Biwaksack, Stirnlampe noch Wechselkleidung waren mitgeführt worden, obwohl der Sturm in den Wetterberichten eindeutig prognostiziert war“, so die Bergretter aus Strobl.
Zehn Bergretter steigen bei widrigen Bedingungen auf den Berg, versorgten die drei Männer mit trockener Kleidung und Wärmepads, ehe sie diese sicher ins Tal brachten. Die Sportler waren beim Eintreffen der Rettungskräfte völlig durchnässt, unterkühlt und erschöpft.
