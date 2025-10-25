Von Wetter überrascht: Drei Männer in Bergnot

Die Bergretter aus Strobl in Salzburg mussten, wie jetzt bekannt wurde, am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz auf den Rettenkogel (1780 Meter Seehöhe) ausrücken. Drei Männer (alle rund 20 Jahre alt) konnten wegen des Wetterumschwungs nicht mehr sicher ins Tal absteigen.