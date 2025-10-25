Vorteilswelt
Crash und Flucht

Frau krachte bei Liefering in den Tunnel und floh

Salzburg
25.10.2025 19:00
Kurz vor dem Tunnel Liefering kracht die Frau in die Mittelleitschiene.
Kurz vor dem Tunnel Liefering kracht die Frau in die Mittelleitschiene.(Bild: Markus Tschepp)

Erst ein Unfall, dann die Flucht: Eine 45-jährige Salzburgerin fuhr am Freitagabend auf der Münchner Bundesstraße gegen ein Fahrzeug und raste davon. Kurz darauf krachte sie bei Liefering in die Mittelbetonschiene der A1. Laut Amtsarzt war sie durch Suchtmittel beeinträchtigt.

0 Kommentare

Kurz nach 23 Uhr kam es auf der Münchner Bundesstraße zu einem Unfall: Eine 45-jährige Salzburgerin verursachte einen Sachschaden, blieb aber nicht stehen. Sie fuhr weiter Richtung Autobahn und bog bei Kleßheim auf die A1 ab. Kurz vor dem Lieferinger Tunnel blockierte ihr beschädigter Vorderreifen – das Auto krachte gegen die Mittelbetonschiene.

Die Polizei stoppte die Frau wenig später. Weil sie deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinträchtigung zeigte, wurde sie dem Amtsarzt vorgeführt. Dieser bestätigte ihre Fahruntauglichkeit. Der Führerschein wurde abgenommen, mehrere Anzeigen folgen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

