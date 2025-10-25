Frau krachte bei Liefering in den Tunnel und floh

Kurz nach 23 Uhr kam es auf der Münchner Bundesstraße zu einem Unfall: Eine 45-jährige Salzburgerin verursachte einen Sachschaden, blieb aber nicht stehen. Sie fuhr weiter Richtung Autobahn und bog bei Kleßheim auf die A1 ab. Kurz vor dem Lieferinger Tunnel blockierte ihr beschädigter Vorderreifen – das Auto krachte gegen die Mittelbetonschiene.