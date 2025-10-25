Zwei junge Raser: Beide über 50 km/h zu schnell

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B168 in Niedernsill (Salzburg) wurden in der Nacht auf den 25. Oktober zwei Probeführerscheinbesitzer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Die beiden Lenker, 22 und 20 Jahre alt, wurden mit 157 und 160 km/h gemessen. Die Führerscheine wurden abgenommen.