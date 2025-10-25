Zwei junge Raser: Beide über 50 km/h zu schnell

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B168 in Niedernsill (Salzburg) wurden in der Nacht auf den 25. Oktober zwei Probeführerscheinbesitzer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Die beiden Lenker, 22 und 20 Jahre alt, wurden mit 157 und 160 km/h gemessen. Die Führerscheine wurden abgenommen.
In der Nacht auf den 25. Oktober kontrollierte die Polizei auf der B168 in Niedernsill die Geschwindigkeit mehrerer Fahrzeuge. Zwei junge Lenker stachen dabei deutlich hervor: Ein 22-jähriger Pinzgauer fuhr mit 157 km/h, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Spittal/Drau sogar mit 160 km/h. Erlaubt waren 100 km/h.
Für beide war die Fahrt damit zu Ende – die Führerscheine wurden sofort abgenommen. Anzeigen folgen.
